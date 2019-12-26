Происшествия
Газета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники СК пришли в дом журналистки при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как отмечает издание, обыски прошли из-за материалов о вооруженных формированиях на территории Донбасса и расследования фактов контрабанды.
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с чего всё началось
«Мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», – сообщается 26 декабря в заявлении газеты.Фонтанка.Ру03:27
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Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
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Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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Политика
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Экономика
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Половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за последние сутки.
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Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
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В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
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Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Охлобыстин заявил, что при пожаре первой спасет жену
Актер объяснил публике свою позицию Героем нового выпуска программы "Судьба человека" стал Иван Охлобыстин.
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Басманный суд Москвы назначил наказание трем хакерам, которые взломали билетные системы компаний РЖД и S7, и наживались на фиктивном возврате билетов.
Экономика
Банки намерены ввести плату за быстрые переводы через телефон
С 1 января 2020 года для банков введут комиссию за использование системы быстрых платежей.
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Армия и оружие
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Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".