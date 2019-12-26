с чего всё началось

Сотрудники СК пришли в дом журналистки при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как отмечает издание, обыски прошли из-за материалов о вооруженных формированиях на территории Донбасса и расследования фактов контрабанды.

Происшествия Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Общество Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.

Экономика Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.

Общество Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.

Политика «Северный поток-2» заморозят на 6 лет Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.

Экономика Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви надеется, что в будущем году он и другие фигуранты уголовного дела Baring Vostok выйдут на свободу, а инвестиционный климат в России улучшится.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Гаджеты Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.