Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники СК пришли в дом журналистки при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как отмечает издание, обыски прошли из-за материалов о вооруженных формированиях на территории Донбасса и расследования фактов контрабанды.
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с чего всё началось
«Мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», – сообщается
 26 декабря в заявлении газеты.
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«К матери с двумя детьми пришли следователи в сопровождении СОБРа». У автора статей «Новой газеты» о вооруженных формированиях в Донбассе прошли обыски

Фонтанка.Ру03:27
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