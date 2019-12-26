Происшествия
Газета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой. Об этом сообщается на сайте издания. Как отмечается, инцидент произошел около восьми утра, 26 декабря.
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с чего всё началось
Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).Коммерсантъ05:13
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Футбол
«Манчестер Сити» по ошибке предложил «Барселоне» за Месси 70 млн фунтов
Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал, как клуб по ошибке отправил «Барселоне» запрос на покупку Лионеля Месси.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Армия и оружие
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3
У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Хоккей
Молодежная сборная Швеции дожала финнов в матче чемпионата мира
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Политика
Депутат оценил заявление посольства США на Украине про Крымский мост
Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал публикацию посольства США на Украине с осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Футбол
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Авто
Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy
Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.
Экономика
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Политика
Матвиенко допустила жесткие меры в отношении Эстонии из-за Sputnik
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ готова предпринять те же жесткие меры в отношении Эстонии в случае, если в Таллине продолжат оказывать давление на местную редакцию Sputnik.
Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Миланом» в матче Евролиги
ЦСКА победил «Милан» в домашнем матче 16-го тура Евролиги.
Общество
Жители Башкирии смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Жители же Саудовской Аравии, южной части Индии, части Индонезии и части акватории Индийского и Тихого океанов смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно в узкой полосе протяженностью в 12900 км. По словам специалистов, такое явление можно увидеть только при солнечном затмении и только при новолунии.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
WP: военные США готовят тактику информационной войны против России
Киберкомандование Соединенных Штатов начало работу над тактикой ведения информационной войны, которая может быть применена в отношении России.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11
Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.