Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой. Об этом сообщается на сайте издания. Как отмечается, инцидент произошел около восьми утра, 26 декабря.
Читать в источнике
Комментировать532
с чего всё началось

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).
Коммерсантъ05:13

Подробнее о событии

Корреспондент "Новой газеты" Полухина стала свидетелем по делу организации "Е.Н.О.Т."

ТАСС12:54

Спецкорр «Новой газеты», у которой провели обыск, стала свидетелем по делу «Е.Н.О.Т»

Интерфакс12:42

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК10:56

ЧВК «Е.Н.О.Т.», ФСБ и Академия наук: при чем тут «Новая газета» и почему пришли с обыском к ее спецкору?

Дождь13:28

Корреспондента «Новой газеты» отпустили после допроса

РИА Новости11:23

Спецкора «Новой газеты» отпустили после допроса

Коммерсантъ11:34

СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». Ее отпустили с Петровки, 38

Новая газета08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад вчера в 07:42
Политика

В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях

РИА Новости 19:28
Хоккей

Сборная России уступила Чехии в дебютном матче МЧМ-2020

Газета.Ru 11:57
Шоу-бизнес

У жены Гогена Солнцева появился запасной вариант на случай развода

Жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович в студии программы «Прямой эфир» познакомилась с влюбленным в нее поклонником.
Рамблер 14:18
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform 07:02
Происшествия

Посольство РФ: россияне не пострадали при сходе лавин в Австрии

ТАСС 11:15
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Обмен с ЛДНР может стать для трех харьковчан спасением от киевского террора

Безысходность ситуации вынуждает их надеяться лишь на обмен, но и здесь возникают проблемы.
Новостной фронт 24 декабря в 08:16
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Экономика

Nikkei: капитализация Alibaba достигла $570 млрд

Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.
ТАСС 01:34
Шоу-бизнес

Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне

Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Вечерняя Москва 06:01
Политика

Аксенов увидел плюс в уголовном деле о поездах на Крымском мосту

Российская газета 01:43
Общество

Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря

Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Инфо24 13:55
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Авто

Названа дата дебюта нового Land Rover Defender в России

Комплектации Land Rover Defender для нашего, а также стоимости сообщат в январе 2020 года.
32CARS.ru 18:18
Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
78.ru 03:20
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
ToDay News Ufa 07:31
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ 10:11
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости 14:54
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Здоровье

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ 16:44
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Космос

Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
АБН 17:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное