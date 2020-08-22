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РБК
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".В источнике
С чего всё началось
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.
РБК07:04
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Говорит Москва

СМИ сообщили об обысках в РЖД из-за заключённых 5 лет назад контрактов

Говорит Москва09:29
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

РБК07:04
News.ru

СКР провёл обыски в РЖД из-за заключённых пять лет назад контрактов

News.ru08:43
Эхо Москвы

Сотрудники СК, по данным источников РБК, провели обыски в нескольких офисах компании РЖД

Эхо Москвы08:35
Lenta.ru

В центральных офисах РЖД начались обыски

Lenta.ru08:04
Коммерсантъ

РБК: следователи провели обыски в РЖД

Коммерсантъ07:45
Дождь

РБК узнал об обысках в офисах РЖД

Дождь09:11

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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