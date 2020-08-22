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РБК
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".В источнике
С чего всё началось
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.
РБК07:04
Подробнее о событии
Эхо Москвы

СК на прошлой неделе провел обыски в нескольких офисах РЖД

Эхо Москвы13:08
РИА Новости

РБК: в офисах РЖД прошли обыски

РИА Новости10:10
Коммерсантъ

РБК: следователи провели обыски в РЖД

Коммерсантъ07:45
Дождь

РБК узнал об обысках в офисах РЖД

Дождь09:11
Lenta.ru

В центральных офисах РЖД начались обыски

Lenta.ru08:04
Говорит Москва

СМИ сообщили об обысках в РЖД из-за заключённых 5 лет назад контрактов

Говорит Москва09:29
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

РБК07:04

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru14:04
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Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.
Евразия Dailyвчера в 10:53
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США добиваются от Индии отказа от российского вооружения

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация Соединенных Штатов надеется на то, что Индия откажется от подписания дальнейших крупных соглашений с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества.
ToDay News Ufaвчера в 05:37
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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