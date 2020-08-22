СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов
В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".В источнике
С чего всё началось
СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов
Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.
РБК07:04
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