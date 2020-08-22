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РБК
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".В источнике
С чего всё началось
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.
РБК07:04
Подробнее о событии
Эхо Москвы

СК на прошлой неделе провел обыски в нескольких офисах РЖД

Эхо Москвы13:08
РИА Новости

РБК: в офисах РЖД прошли обыски

РИА Новости10:10
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

РБК07:04
Дождь

РБК узнал об обысках в офисах РЖД

Дождь09:11
Lenta.ru

В центральных офисах РЖД начались обыски

Lenta.ru08:04
Коммерсантъ

РБК: следователи провели обыски в РЖД

Коммерсантъ07:45
Говорит Москва

СМИ сообщили об обысках в РЖД из-за заключённых 5 лет назад контрактов

Говорит Москва09:29

Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ru05:06
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Спутник Planet заснял «колоссальную» российскую базу в Арктике

Издание, получившее 13 августа эксклюзивные спутниковые снимки от компании Planet, предполагает, что удлинение ВПП позволяет принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, имеющийся у Вооруженных сил России.
Lenta.ru04:31
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Бывший адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался проходящий по делу о ДТП актер Михаил Ефремов, заявил, что на руле автомобиля артиста обнаружены отпечатки пальцев другого человека.
Известия15:34
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Школьница из Башкирии пропала в Крыму

Следователи крымского управления СК возбудили уголовное дело после исчезновения в республике в пятницу 16-летней школьницы из Башкирии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГСУ.
ТАСС15:28
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