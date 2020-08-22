Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".В источнике
С чего всё началось
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.
РБК07:04
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Сотрудники СК, по данным источников РБК, провели обыски в нескольких офисах компании РЖД

Эхо Москвы08:35
Говорит Москва

СМИ сообщили об обысках в РЖД из-за заключённых 5 лет назад контрактов

Говорит Москва09:29
Дождь

РБК узнал об обысках в офисах РЖД

Дождь09:11
РИА Новости

РБК: в офисах РЖД прошли обыски

РИА Новости10:10
Lenta.ru

В центральных офисах РЖД начались обыски

Lenta.ru08:04
Коммерсантъ

РБК: следователи провели обыски в РЖД

Коммерсантъ07:45
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

РБК07:04

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
180

В Минске колонны демонстрантов прошли по городу

Согласно информации агентства, несколько сотен демонстрантов прошли от Комаровского рынка до улицы Немига, а затем переулками вышли на площадь Независимости, откуда двинулись по проспекту Независимости в сторону монумента Победы.
ИА Красная Весна12:39

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
70