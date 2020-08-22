СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Росбалт 6

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".