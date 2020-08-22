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РБК
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета. Проверки подрядчиков РЖД В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний "1520".В источнике
С чего всё началось
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.
РБК07:04
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: в офисах РЖД прошли обыски

РИА Новости10:10
Говорит Москва

СМИ сообщили об обысках в РЖД из-за заключённых 5 лет назад контрактов

Говорит Москва09:29
РБК

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

РБК07:04
Эхо Москвы

Сотрудники СК, по данным источников РБК, провели обыски в нескольких офисах компании РЖД

Эхо Москвы08:35
Lenta.ru

В центральных офисах РЖД начались обыски

Lenta.ru08:04
Коммерсантъ

РБК: следователи провели обыски в РЖД

Коммерсантъ07:45
Дождь

РБК узнал об обысках в офисах РЖД

Дождь09:11

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
RT на русском10:06
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Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости08:54
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
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ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъ06:46
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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