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Ведомости
Ведомости

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
Вести.Ruвчера в 15:11
Подробнее о событии
Вести.Ru

СКР проверит возможную причастность Пашаева к мошенничеству с квартирой

Вести.Ruвчера в 15:11
Коммерсантъ

Эльмана Пашаева проверят на квадратные метры

Коммерсантъвчера в 14:40
ТАСС

Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей

ТАССвчера в 13:21
Интерфакс

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Интерфаксвчера в 13:02
RT на русском

Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

RT на русскомвчера в 13:59
РБК

Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

РБКвчера в 13:31
РИА Новости

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

РИА Новостивчера в 13:18

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
28

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем

Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания.
Чемпионатвчера в 09:30

Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
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ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новостивчера в 04:10
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Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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Ученые смогут оценить потепление океана по звуку землетрясений

Идея определения тепла океана с помощью звука возникла в еще 1979 году, когда океанографы Карл Вунш и Вальтер Мунк предложили использовать серию акустических излучателей морского базирования и наземных приемников для измерения скорости звуковых волн и расчета температуры на основе полученных результатов.
ИА Красная Весна19 сентября в 13:19
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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