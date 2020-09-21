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Ведомости
Ведомости

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
Вести.Ruвчера в 15:11
Подробнее о событии
Вести.Ru

СКР проверит возможную причастность Пашаева к мошенничеству с квартирой

Вести.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей

ТАССвчера в 13:21
РБК

Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

РБКвчера в 13:31
Интерфакс

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Интерфаксвчера в 13:02
RT на русском

Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

RT на русскомвчера в 13:59
Коммерсантъ

Эльмана Пашаева проверят на квадратные метры

Коммерсантъвчера в 14:40
РИА Новости

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

РИА Новостивчера в 13:18

В Китае заканчиваются запасы свинины

По оценкам компании, запасы замороженной свинины в стране в период с сентября 2019 года по август 2020 года сократились на 452 тыс. тонн, и сейчас в резервах Китая осталось менее 100 тыс. тонн этого мяса.
Коммерсантъвчера в 08:27

На Камчатке завершился северный завоз на отдаленные посты и маяки ТОФ

Отдаленные подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) на побережьях Охотского и Берингова морей в рамках завершившегося северного завоза получили более 4 тыс. тонн ГСМ и около 19,5 тыс. тонн котельного топлива, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.
ТАСС20:22
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24вчера в 02:18
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Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом

Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом Вооружившись поддержкой Минпромторга, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) пытается отменить наложенный МЧС запрет на размещение в многоквартирных жилых домах мебельных магазинов.
Коммерсантъ17:42
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