СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
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