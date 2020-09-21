Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
Вести.Ruвчера в 15:11
Подробнее о событии
Znak.com

Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве адвоката Ефремова

Znak.com01:15
Вести.Ru

СКР проверит возможную причастность Пашаева к мошенничеству с квартирой

Вести.Ruвчера в 15:11
РИА Новости

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

РИА Новостивчера в 13:18
Интерфакс

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Интерфаксвчера в 13:02
RT на русском

Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

RT на русскомвчера в 13:59
ТАСС

Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей

ТАССвчера в 13:21
РБК

Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

РБКвчера в 13:31

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
1,6K

В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
1K

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
319

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
864

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
23