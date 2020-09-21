СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Смотрите также
Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
Подробнее о событии