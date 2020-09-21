Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
Вести.Ruвчера в 15:11
Подробнее о событии
Интерфакс

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Интерфаксвчера в 13:02
Коммерсантъ

Эльмана Пашаева проверят на квадратные метры

Коммерсантъвчера в 14:40
РБК

Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

РБКвчера в 13:31
Вести.Ru

СКР проверит возможную причастность Пашаева к мошенничеству с квартирой

Вести.Ruвчера в 15:11
RT на русском

Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

RT на русскомвчера в 13:59
ТАСС

Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей

ТАССвчера в 13:21
РИА Новости

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

РИА Новостивчера в 13:18

Скорик: Абхазия вступила в период, когда нужно изолироваться

Скорик \: Абхазия вступила в период, когда нужно изолироваться В понедельник у Инфекционной больницы в Сухуме образовалась очередь из желающих провериться на коронавирус, но сделать это удалось не всем.
Скорик: Абхазия вступила в период, когда нужно изолироваться
Sputnik Абхазиявчера в 09:52

Анкара и Москва не достигли договорённости по Идлибу

На состоявшейся в Анкаре встрече военных делегаций России и Турции был поднять вопрос о выводе части турецкой армии и тяжёлого вооружения из Идлиба, также стороны обсудили корректировку режима работы наблюдательных пунктов Турции в регионе.
ANNA-News19 сентября в 08:38
3

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 15:57
2

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
4

Ученые Британии пообещали десятки тысяч смертей от коронавируса

Десятки тысяч человек могут погибнуть в Великобритании за зиму из-за COVID-19, если не принять срочных мер, заявил главный научный советник британского правительства Патрик Валланс 21 сентября на официальном правительственном брифинге, посвященном ужесточению санитарных мер.
ИА Красная Веснавчера в 08:35
1

Эксперты ВШЭ сообщили о нетипичном росте цен в августе

В этом году традиционная летняя дефляция не удалась, отмечают эксперты ВШЭ: цены в августе остались практически неизменными (снизились всего на 0,04%), а после корректировки данных Росстата на сезонность получается, что цены за три месяца лета продолжали расти: на 0,3% в июне и июле, и еще 0,4% - в августе.
Газета.Ruвчера в 11:33

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
61

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
1,7K