Эксперты ВШЭ сообщили о нетипичном росте цен в августе

В этом году традиционная летняя дефляция не удалась, отмечают эксперты ВШЭ: цены в августе остались практически неизменными (снизились всего на 0,04%), а после корректировки данных Росстата на сезонность получается, что цены за три месяца лета продолжали расти: на 0,3% в июне и июле, и еще 0,4% - в августе.