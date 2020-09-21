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Ведомости
Ведомости

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
, которое опубликовано на официальном сайте СКР, в частности, говорится, что такое решение было принято после выхода в СМИ материалов о захвате московской квартиры семьи Кирсановых.
Вести.Ruвчера в 15:11
Подробнее о событии
РИА Новости

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

РИА Новостивчера в 13:18
Коммерсантъ

Эльмана Пашаева проверят на квадратные метры

Коммерсантъвчера в 14:40
РБК

Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

РБКвчера в 13:31
Интерфакс

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Интерфаксвчера в 13:02
RT на русском

Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

RT на русскомвчера в 13:59
ТАСС

Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей

ТАССвчера в 13:21
Вести.Ru

СКР проверит возможную причастность Пашаева к мошенничеству с квартирой

Вести.Ruвчера в 15:11

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
4

Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.
Ferraвчера в 09:38
8

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 15:57
4

Великобритания намерена лишить Россию контроля над Баренцевым морем

В ведомстве подчеркнули, что полны решимости отстаивать право на свободное судоходство за пределами Северного полярного круга и намерены лишить Россию контроля за Баренцевым морем.
ПолитРоссиявчера в 08:54
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Мэр Сиэтла отреагировала на претензии Минюста США по беспорядкам

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп предупредил власти Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда о намерении лишить их федерального финансирования в связи с неутихающими в городах акциями протеста против произвола полиции.
Российская газета18:48
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Apple предложила дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей

В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке.
РИА Новостивчера в 11:13
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