Происшествия

REGNUMREGNUMСК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
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с чего всё началось

Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ

Как указал в своих заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в частности генерала Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД, а также бывших подчиненных Воронина — Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, возглавлявших в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.
РБК01:00

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Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ

РБК01:00

СКР проверит бывшего начальника управления «К» ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

Коммерсантъ02:05

Следствие по делу Черкалина проверит генерала ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

Дождь04:15

Экс-главу управления «К» ФСБ генерала Воронина проверят на причастность к рейдерскому захвату производителя растительного масла

Фонтанка.Ру03:54

СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

REGNUM04:05

Одного из самых влиятельных генералов ФСБ проверят на причастность к рейдерскому захвату компании

БИЗНЕС Online03:35

СК проверит бывшего начальника управления «К» ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

Накануне.Ru03:31
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Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

РИА Новости 02:26
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших НПЗ в Италии

Известия 03:46
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings 15 сентября в 09:48
Происшествия

Российский турист скончался в Турции после полета на водном парашюте

Еще один российский турист скончался в Турции. Мужчина умер в больнице вследствие травм, полученных во время полета на водном парашюте.
Вечерний курьер вчера в 13:47
Общество

В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином

Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Экономика

РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК

Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
Общество

В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Спорт

Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023

RT на русском вчера в 07:17
Кино

Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых

Режиссером нового российского фантастического блокбастера «Карамора», который рассказывает о вампирах во времена династии Романовых, стал Данила Козловский.
Петербургский дневник 02:48
Армия и оружие

Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Вести.Ru вчера в 08:44
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии

Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Происшествия

В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы

В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Футбол

Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами

Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Политика

В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Политика

Белоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию

РБК вчера в 19:59
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Гаджеты

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости вчера в 11:50
Армия и оружие

На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»

Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс вчера в 00:35
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru вчера в 05:02
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Здоровье

Россиянам раскрыли способ пережить «барическую пилу»

Людям, которые остро реагируют на резкие перепады атмосферного давления, известные как «барическая пила», стоит оставаться дома.
Lenta.ru 03:24
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru вчера в 18:47
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