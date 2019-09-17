Происшествия
REGNUMСК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
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с чего всё началось
Как указал в своих заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в частности генерала Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД, а также бывших подчиненных Воронина — Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, возглавлявших в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.РБК01:00
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Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
РИА Новости 02:26
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Происшествия
Российский турист скончался в Турции после полета на водном парашюте
Еще один российский турист скончался в Турции. Мужчина умер в больнице вследствие травм, полученных во время полета на водном парашюте.
Вечерний курьер вчера в 13:47
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Экономика
РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК
Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
Общество
В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Спорт
Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
RT на русском вчера в 07:17
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых
Режиссером нового российского фантастического блокбастера «Карамора», который рассказывает о вампирах во времена династии Романовых, стал Данила Козловский.
Петербургский дневник 02:48
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru вчера в 08:44
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Футбол
Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами
Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию
РБК вчера в 19:59
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости вчера в 11:50
Армия и оружие
На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»
Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс вчера в 00:35
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Здоровье
Россиянам раскрыли способ пережить «барическую пилу»
Людям, которые остро реагируют на резкие перепады атмосферного давления, известные как «барическая пила», стоит оставаться дома.
Lenta.ru 03:24
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47