Как указал в своих заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в частности генерала Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД, а также бывших подчиненных Воронина — Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, возглавлявших в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.

с чего всё началось

Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.

СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

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