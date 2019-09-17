Происшествия
REGNUMСК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
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с чего всё началось
Как указал в своих заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в частности генерала Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД, а также бывших подчиненных Воронина — Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, возглавлявших в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.РБК01:00
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Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
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ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими
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В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
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RT на русском вчера в 23:52
Происшествия
Задержан мужчина, сбросивший девушку в Сочи с моста
АиФ Краснодар 05:45
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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
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Происшествия
В Санкт-Петербурге суд отменил приговор Михаилу Цакунову
По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову.
Эхо Москвы 08:30
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
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Происшествия
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Всего за первое полугодие 2019 года было выявлено 972 преступления террористического характера.
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Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Экономика
Австрия отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог»
Сегодня, 17 сентября 2019 года, стало известно, что прокуратура Австрии не нашла оснований для возбуждения дела об офшорной сети инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.
Саминвестор 01:28
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В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
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Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа в ближайшее время на поле не выйдет из-за травмы, полученной в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова".
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На заводе в Тульской области выпустили первые Haval F7x
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Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двух детей
В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
Интерфакс 04:15
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Происшествия
Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля.
Ведомости 07:11