Происшествия

РБКРБКСК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
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СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК06:23

Детей, оставленных отцом в Шереметьево, передали бабушке

Аргументы и Факты04:50

СК проверит угрозы отца, бросившего детей в Шереметьево, в адрес их бабушки

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КП - Хабаровск03:41

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Происшествия

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Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
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В случае дорожно-транспортного происшествия, в котором по вине водителя такси или автобуса пассажиру нанесены увечья легкой/средней тяжести, законом будет предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.
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Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
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Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
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Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
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Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
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Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
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Биатлон

Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.
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Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
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Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
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Певица МакSим приостановила карьеру

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В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
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США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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