с чего всё началось

Главное следственное управление Следственного Комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

Фигурное катание Фигуристы Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали соревнований спортивных пар на пятом в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Политика Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Кино Как изменились актеры фильма «Ангелы Чарли» За 20 лет карьера актёров киноверсии сложилась очень по-разному. Редакция uznayvse.ru решила посмотреть, кто смог развить успех лучше.