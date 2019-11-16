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РИА НовостиРИА НовостиСК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

Главное следственное управление Следственного Комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Главное следственное управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербурге проведет проверку по факту возможной причастности бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова к применению силы к слушателю на открытой лекции в 2018 году, сообщается на сайте
 СКР.
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