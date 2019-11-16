Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента. Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодого человека вытолкали из аудитории.
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Светлана Петренко
По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета 13:03
с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит
 жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новости13:16

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