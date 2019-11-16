Происшествия
RT на русскомСК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента. Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодого человека вытолкали из аудитории.
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По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту.
с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.РИА Новостивчера в 13:16
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Следственный комитет проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:55
СК проверит старый инцидент с избиением на лекции Соколова после обращения студента к Бастрыкину
Фонтанка.Рувчера в 10:44
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