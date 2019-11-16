с чего всё началось

По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту.

Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента. Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодого человека вытолкали из аудитории.

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