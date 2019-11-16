Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента. Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодого человека вытолкали из аудитории.
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Светлана Петренко
По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета вчера в 13:03
с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит
 жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новостивчера в 13:16

Подробнее о событии

СКР проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

Интерфаксвчера в 09:16

Бастрыкину донесли об эпизоде, в котором Соколов после лекции применил силу к студенту

78.ruвчера в 10:10

Следственный комитет проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:55

Студент рассказал Бастрыкину о конфликте с историком Соколовым

Петербургский дневниквчера в 09:48

СК проверит старый инцидент с избиением на лекции Соколова после обращения студента к Бастрыкину

Фонтанка.Рувчера в 10:44

Петербургский студент, которого обвиняемый в убийстве Соколов выгнал с лекции, пожаловался Бастрыкину

АБНвчера в 08:41

Студент пожаловался Бастрыкину на экс-доцента Соколова

Мойка78вчера в 08:24
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Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс вчера в 10:32
Общество

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Вести.Ru вчера в 03:44
Гаджеты

Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
News.ru 15 ноября в 01:58
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия вчера в 18:30
Футбол

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Профиль вчера в 06:02
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Экономика

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 15 ноября в 04:10
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Авто

Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку

Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 11:53
Энергетика

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
РИА Новости 15 ноября в 00:00
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье

В Новосибирске испытают комбинированный препарат против рака

Новосибирские ученые в 2020 году проведут клинические испытания разработанного ими комбинированного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Известия вчера в 22:46
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:58
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

На Украине похитили главу банка

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
RT на русском вчера в 08:15
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm 15 ноября в 00:51
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.
Экспресс газета вчера в 03:00
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня 15 ноября в 13:01
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Футбол

Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020

Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020 21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Чемпионат 15 ноября в 03:59
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