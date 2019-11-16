Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента. Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодого человека вытолкали из аудитории.
Читать в источнике
Комментировать56
Светлана Петренко
По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета 13:03
с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит
 жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новости13:16

Подробнее о событии

СК проверит старый инцидент с избиением на лекции Соколова после обращения студента к Бастрыкину

Фонтанка.Ру10:44

Глава СК поручил проверить жалобу студента Соколова на конфликт с дракой на лекции

Невские Новости09:33

Следственный комитет проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

КП - Санкт-Петербург10:55

Студент рассказал Бастрыкину о конфликте с историком Соколовым

Петербургский дневник09:48

Бастрыкину донесли об эпизоде, в котором Соколов после лекции применил силу к студенту

78.ru10:10

СКР проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

Интерфакс09:16

Петербургский студент, которого обвиняемый в убийстве Соколов выгнал с лекции, пожаловался Бастрыкину

АБН08:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU 14 ноября в 02:10
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер 14 ноября в 22:07
Политика

Турция намерена применять С-400 в обход американских санкций

Турция намерена использовать купленные у России системы ПВО С-400. Власти готовы применять их несмотря на угрозу санкций со стороны США.
Телеканал 360° 05:43
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Происшествия

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС 18:07
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
РИА Новости вчера в 12:00
Общество

Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»

ФАН 08:22
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости 16:41
Гаджеты

Motorola возродила серию RAZR в смартфоне с гибким складным экраном

Складывающийся телефон, представленный в черном цвете, имеет два экрана и будет стоить, по неподтвержденным данным, около полутора тысяч долларов Как и ожидалось, компания Motorola возродила популярную серию мобильных телефонов RAZR.
TechFusion 14 ноября в 09:32
Общество

«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции

Вода реально поднимается у вас на глазах.
Фонтанка.Ру 15:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

На Украине в селе Тарасовка Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах.
РИА Новости 10:51
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
RT на русском 12:29
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Наука

Исследование: Математические способности не зависят от пола

Новейшее исследование лишний раз подтвердило отсутствие гендерных различий в математических способностях.
Машины и Механизмы 01:49
Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Sportbox.RU 17:41
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Культура

Пушкинский музей организует к 100-летию Коми крупный выставочный проект о Севере

Пушкинский музей и Минкультуры Республики Коми договорились о создании в 2021 году, в год 100-летия региона, крупного выставочного проекта на тему Севера.
ТАСС вчера в 12:18
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском 10:58
Футбол

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Чемпионат 01:21
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ru 15:39
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Главное