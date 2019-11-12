Происшествия
Gazeta.SPbСК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки. Для помощи в расследовании в Петербург направлены опытные криминалисты.
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Также Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки.
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Следователи проверят сообщения о том, что историк Соколов угрожал другой студентке
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СК проверит Олега Соколова на причастность к случаям применения силы над студентками
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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