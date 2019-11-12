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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки. Для помощи в расследовании в Петербург направлены опытные криминалисты.

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

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