Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

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