Происшествия
RT на русскомСК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
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Следователи проверят сообщения о том, что историк Соколов угрожал другой студентке
Петербургский дневник03:15
СК проверит информацию о других преступлениях обвиняемого в убийстве историка Соколова
Телеканал Санкт-Петербург04:15
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
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Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
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Израиль передал задержанного россиянина США
Власти Израиля начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.
Lenta.ru вчера в 18:20
Общество
В Новосибирск прибыл Дмитрий Медведев
В совещании примут участие заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сотрудники министерств и руководители профильных предприятий.
ИА 1-Line вчера в 23:12
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РИА Новости 02:41
Экономика
Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста
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Forbes 01:30
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
РБК 04:16
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:55
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Шоу-бизнес
Наталья Водянова сводила 90-летнюю бабушку в парижский салон красоты
Своей любимой «бабунечке», которой 10 ноября исполнилось 90 лет, звезда мировых подиумов устроила поход в роскошный салон красоты Salon Balmain на Елисейских полях в Париже.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:19
Общество
СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей
Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Происшествия
У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв
Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
РБК вчера в 10:40
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science вчера в 08:08
Хоккей
Эксперта по хоккею уволили с канадского ТВ за высказывание о мигрантах
Канадский телеканал Sportsnet уволил эксперта по хоккею Дона Черри из-за расистского скандала. Об этом говорится в официальном сообщении.
Известия вчера в 19:15
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
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Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Армия и оружие
Израиль прогнал российскую субмарину
Lenta.ru 02:51
Экономика
В России резко подешевела свинина
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Lenta.ru 02:31
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
RT на русском вчера в 14:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет 03:39
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Шоу-бизнес
Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Слово и Дело вчера в 20:24
Хоккей
Хоккеист «Вашингтона» Оши выделил игру Кузнецова в матче с «Аризоной»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выделил игру Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс».
RT на русском 03:28
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Здоровье
В Нижнем Новгороде детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
Девять воспитанников детского сада заболели острой кишечной инфекцией в Нижнем Новгороде, учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
РИА Новости 02:48
Экономика
В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера планируется увеличить на 232 рубля.
Ридус вчера в 08:24