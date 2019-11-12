Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
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Бастрыкин поручил проверить информацию о жестокости Соколова в отношении другой студентки

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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