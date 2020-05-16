Коронавирус
Европейско-Азиатские новостиСК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске
Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом. По их словам, ни врачи, ни фельдшеры, ни водители скорой не получили положенные 25 и 50 тысяч рублей.
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СК отреагировал на жалобы работников скорой в Иркутске о невыплате надбавок
Московский Комсомолец07:18
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Общество
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РБК вчера в 10:03
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
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Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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РБК 07:02
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Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины
Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
РБК 02:58
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У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
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Футбол
Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби
Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
РБК 11:32
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
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Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом.
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Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
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V-kosmose.com 01:52
Футбол
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Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Общество
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
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Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
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Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне
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Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
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В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
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Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга
Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге.
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В Пензенской области скончался еще один пациент с коронавирусом
В Пензенской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.
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Семин опубликовал рисунок фанатов с надписью «No Semin, No Party»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, опубликовал в Instagram нарисованную фанатами команды картинку с надписью "No Semin, No Party".
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