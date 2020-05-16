Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом. По их словам, ни врачи, ни фельдшеры, ни водители скорой не получили положенные 25 и 50 тысяч рублей.

СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске

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