СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Ранее стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре лишенного сана схимонаха Сергия (Николай Романов) умерла 15-летняя девочка.В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
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Глава СК поручил проверить смерть девушки в монастыре, захваченном отцом Сергием
Znak.comвчера в 15:10