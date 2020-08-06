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Газета.Ru
Газета.Ru

СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Ранее стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре лишенного сана схимонаха Сергия (Николай Романов) умерла 15-летняя девочка.В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
РИА Новостивчера в 13:45
Подробнее о событии
URA.Ru

Отец Сергий сделал заявление о смерти ребенка в монастыре. «Стыд и позор вам»

URA.Ru21:14
Екатеринбург Онлайн

Схимонах Сергий рассказал подробности о смерти девочки в монастыре

Екатеринбург Онлайн18:14
ТАСС

Подросток умер в хосписе монастыря на Урале, который удерживает схимонах Сергий

ТАССвчера в 13:01
Znak.com

Глава СК поручил проверить смерть девушки в монастыре, захваченном отцом Сергием

Znak.comвчера в 15:10
РИА Новости

В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

РИА Новостивчера в 13:45
Газета.Ru

СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Газета.Ruвчера в 15:21
66.ru

В Среднеуральском монастыре отца Сергия умерла воспитанница

66.ruвчера в 10:56

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известиявчера в 07:04
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском5 августа в 02:54
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Yahoo News Japan (Япония): на Кунашире установлен новый памятник с надписью «Русский флаг сниматься не должен» (Yahoo News Japan)

На Кунашире, где уже есть памятник с высеченной строчкой из обновленной Конституции о запрете на отчуждение территорий, установили новую памятную плиту, указывающую на нежелание России возвращать Японии Южные Курилы.
ИноСМИвчера в 04:45