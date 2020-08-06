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Газета.Ru
Газета.Ru

СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Ранее стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре лишенного сана схимонаха Сергия (Николай Романов) умерла 15-летняя девочка.В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
РИА Новостивчера в 13:45
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URA.Ru

Бастрыкин требует отчет о смерти ребенка в монастыре отца Сергия

URA.Ruвчера в 15:05
Znak.com

Глава СК поручил проверить смерть девушки в монастыре, захваченном отцом Сергием

Znak.comвчера в 15:10
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В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

РИА Новостивчера в 13:45
Екатеринбург Онлайн

В Следственном комитете потребовали проверить смерть ребенка в монастыре

Екатеринбург Онлайнвчера в 15:31
Газета.Ru

СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Газета.Ruвчера в 15:21
ТАСС

Подросток умер в хосписе монастыря на Урале, который удерживает схимонах Сергий

ТАССвчера в 13:01
66.ru

В Среднеуральском монастыре отца Сергия умерла воспитанница

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Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

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Российская газетавчера в 06:34
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РИА Новостивчера в 08:04
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