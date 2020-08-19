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Известия
Известия

СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областного управления Следственного комитета России в среду, 19 августа.В источнике
С чего всё началось
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31
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РИА Новости

В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

РИА Новости07:01
46ТВ

В Курской области медики рассказали, как отправили в морг живую пациентку

46ТВ08:47
Секунда

В курской ОКБ умерла женщина, ранее очнувшаяся в морге Горшеченской ЦРБ

Секунда05:38
Курские известия

Пациентка, которая ранее очнулась в морге, скончалась в Курской областной больнице

Курские известия05:27
КП - Курск

Курская пенсионерка «воскресла» в морге, но затем умерла в больнице

КП - Курск03:45
Курск сегодня

В Курске скончалась «ожившая» пациентка районной больницы

Курск сегодня05:44
Kurskcity.ru

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке поместили в морг

Kurskcity.ru05:32

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
16

В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

Ожидается, что будут третья и четвертая волны коронавируса, поэтому надо привыкнуть к жизни в новых условиях, об этом заявил глава Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда, сообщает японский телеканал NHK.
Российская газета03:32
29

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело08:10
34

В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК10:13
32

Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации

Отмечается, что речь идет о соглашениях "О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ", "О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", а также "О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации".
Газета.Ru08:25
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