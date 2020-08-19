СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областного управления Следственного комитета России в среду, 19 августа.В источнике
С чего всё началось
«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области
Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31
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