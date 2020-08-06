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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
РИА Новостивчера в 13:45
Подробнее о событии
Екатеринбург Онлайн

Схимонах Сергий рассказал подробности о смерти девочки в монастыре

Екатеринбург Онлайн18:14
Газета.Ru

СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Газета.Ruвчера в 15:21
ТАСС

Подросток умер в хосписе монастыря на Урале, который удерживает схимонах Сергий

ТАССвчера в 13:01
РИА Новости

В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

РИА Новостивчера в 13:45
URA.Ru

Бастрыкин требует отчет о смерти ребенка в монастыре отца Сергия

URA.Ruвчера в 15:05
Znak.com

Глава СК поручил проверить смерть девушки в монастыре, захваченном отцом Сергием

Znak.comвчера в 15:10
66.ru

В Среднеуральском монастыре отца Сергия умерла воспитанница

66.ruвчера в 10:56

Специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в Приморье

Во Владивостоке в четверг, 6 августа, прошел брифинг, на котором заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Приморского края Светлана Морозова рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в Приморье
Primpress.ruвчера в 03:46
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На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту

Напомним, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что на территории Николаевского порта может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, что превышает объём взрывчатки, разрушившей Бейрут.
REGNUMвчера в 07:24
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37

Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию

Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование Бурятские медики начали диагностировать пневмонию, в том числе признаки COVID-19, по снимкам компьютерной томографии (КТ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Байкал-Dailyвчера в 02:00
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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