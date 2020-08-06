Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
РИА Новостивчера в 13:45
Подробнее о событии
66.ru

«Для чего вы приезжаете ко мне и трясете монастырь день и ночь?» Отец Сергий — о смерти воспитанницы

66.ru23:02
ТАСС

Схимонах Сергий заявил, что умершую в монастыре на Урале девочку наблюдал врач

ТАСС22:53
Газета.Ru

СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Газета.Ruвчера в 15:21
URA.Ru

Отец Сергий сделал заявление о смерти ребенка в монастыре. «Стыд и позор вам»

URA.Ru21:14
Екатеринбург Онлайн

Схимонах Сергий рассказал подробности смерти девочки в монастыре

Екатеринбург Онлайн18:14
Lenta.ru

Опальный священник раскрыл причину смерти девочки в захваченном им монастыре

Lenta.ru23:46
РИА Новости

В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

РИА Новостивчера в 13:45

У НАТО появился танк со 130-мм пушкой

Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер4 августа в 05:20
84

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
1,3K

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАССвчера в 03:20
6

Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании

Как сообщила экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова в общении со «СтраХит», актриса потеряла красоту из-за химиотерапии, но все еще остается в сознании, хоть и несколько затуманенном лекарствами.
ВладТайм5 августа в 07:31
164

В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

Прокуратура Черниговского района Приморского края начала проверку по факту гибели восьмимесячного мальчика, родители которого не обратились к врачам после того, как на ребенка опрокинулся кипяток.
Известия22:04
4