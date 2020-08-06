Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании

Как сообщила экс-реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова в общении со «СтраХит», актриса потеряла красоту из-за химиотерапии, но все еще остается в сознании, хоть и несколько затуманенном лекарствами.