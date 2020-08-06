СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
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