Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше

Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше Быстрое восстановление экономики в июле 2020 года после эпидемических ограничений экономической активности в марте—мае, возможно, себя уже исчерпало: Банк России зафиксировал в последнюю неделю месяца ухудшение ситуации с оперативными платежами во многих отраслях.