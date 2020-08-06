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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, СК на своем сайте сообщил
, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
РИА Новостивчера в 13:45
Подробнее о событии
66.ru

«Мы стараемся делать все, что говорит врач»: отец Сергий о смерти 15-летней воспитанницы монастыря

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Газета.Ruвчера в 15:21
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Отец Сергий сделал заявление о смерти ребенка в монастыре. «Стыд и позор вам»

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Екатеринбург Онлайн

Схимонах Сергий рассказал, что делать хабаровчанам и как лечить COVID-19

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Схимонах Сергий заявил, что умершую в монастыре на Урале девочку наблюдал врач

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