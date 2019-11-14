Глава Следственного комитета РФ поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК проверит систему охраны в амурском колледже, где устроили стрельбу

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