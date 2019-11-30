Происшествия

ИзвестияИзвестияСК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Подмосковья

Подмосковные следователи проверят информацию об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в субботу, 30 ноября.
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с чего всё началось
«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещённой в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», — заявили
 в Следственном комитете.
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