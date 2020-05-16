Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.

СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

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