Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
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