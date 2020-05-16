Коронавирус
RT на русскомСК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске
Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
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СК отреагировал на жалобы работников скорой в Иркутске о невыплате надбавок
Московский Комсомолец07:18
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ вчера в 08:08
Общество
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Авто
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage
Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
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«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
RT на русском 11:21
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН 11:01
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Дрозденко снова закрывает обе «Меги» из-за столпотворений
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что с завтрашнего дня недавно открывшиеся торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" снова возвращаются в режим ограничений по коронавирусу.
Neva.Today 11:26
Экономика
Саудиты скупили доли Boeing и Facebook
Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.
REGNUM 09:51
Технологии
Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram
Live24 вчера в 14:15
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Транспорт
РЖД запустят дополнительные «Сапсаны»
ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Сапсан» на отдельные календарные даты мая.
Диалог 11:06
Общество
В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19
Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах.
Lenta.ru вчера в 15:44
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Политика
Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит вчера в 12:08
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Известия 14 мая в 15:28
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
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Игры
В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla
Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM вчера в 14:50
Происшествия
Охранник детской больницы в Петербурге порезал коллегу
В полицию увезли коллегу пострадавшего, 50-летнего охранника. Его подозревают в покушении на убийство.
Московский Комсомолец 08:01