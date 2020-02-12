На видео празднования, как утверждают СМИ, получения звания майора следователем в тюменском ресторане мужчина произносит фразу на воровском жаргоне. Автор видео показывает зал ресторана, при этом перечисляя присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК.

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

Экономика В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.

Общество Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

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Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Здоровье Саратовский минздрав: Коронавирус меняется, область должна быть готова Саратовец вернется домой после эвакуции из китайского Уханя Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней под Тюменью, затем их отправят домой Станислав Шувалов отчитался перед депутатам о мероприятиях, проводимыми министерством здравоохранения для предотвращения завоза на территорию Саратовской области заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.