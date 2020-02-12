Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

На видео празднования, как утверждают СМИ, получения звания майора следователем в тюменском ресторане мужчина произносит фразу на воровском жаргоне. Автор видео показывает зал ресторана, при этом перечисляя присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК.
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Источник: тюменский следователь, который отмечал повышение под воровские лозунги, уволен

Megatyumen.ru07:10

Автор скандального видео с тюменскими силовиками рассказал, зачем говорил им: «Жизнь ворам!" и «АУЕ!"

Новый День07:46

В Тюмени следователи отметили повышение коллеги лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ!»

КП - Тюмень04:21

Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»

Новости Тюмени 72.ru06:33

Кто такой Денис Девкин, кричавший «АУЕ» на празднике у тюменских силовиков?

NashGorod.ru08:24

Тюменский следком проводит проверку скандальной истории, в которой, возможно, замешан сотрудник их ведомства

Вслух.Ру04:34

СМИ: тюменского следователя СК, отмечавшего повышение под возгласы «АУЕ!», уволили

Znak.com06:53
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Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Политика

Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:20
Политика

Эстония заявила о возможности превентивного удара России по Прибалтике

Военный потенциал России на западном направлении усиливается.
Московский Комсомолец 08:06
Футбол

Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах

Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
Чемпионат 10 февраля в 14:08
Армия и оружие

МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе

Москва считает причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
RT на русском 08:56
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

REGNUM 09:16
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесли из-за коронавируса

Известия 07:39
Общество

Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна

Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.
Российская газета 09:35
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Космос

В галактике Кокон ученые зафиксировали присутствие двойного ядра

Goroday.ru 10 февраля в 23:53
Киберспорт

NAVI прошли на мейджор ESL One Los Angeles

NAVI всухую победила HellRaisers в матче за выход на ESL One Los Angeles. «Рожденные побеждать» прошли на мейджор с первого места.
Cyber.sports.ru 07:58
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 08:09
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Хоккей

Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Sport.ru 07:00
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Здоровье

Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку

В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
REGNUM 05:05
Здоровье

Саратовский минздрав: Коронавирус меняется, область должна быть готова

Саратовец вернется домой после эвакуции из китайского Уханя Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней под Тюменью, затем их отправят домой Станислав Шувалов отчитался перед депутатам о мероприятиях, проводимыми министерством здравоохранения для предотвращения завоза на территорию Саратовской области заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.
Четвертая Власть 07:20
Происшествия

Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

Известия 03:08
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru 08:43
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Футбол

Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп имеет право покинуть команду по своему желанию до истечения контракта.
Газета.Ru 07:29
Общество

Среднеуральская птицефабрика избежала закрытия

Среднеуральская птицефабрика избежала закрытия Директор предприятия попросил не накладывать запрет на эксплуатацию помещений.
Екатеринбург-ТВ 08:28
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