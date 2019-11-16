Происшествия
Газета.RuСК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова
К главе СК обратился молодой человек, заявивший, что у него был конфликт с лектором. По словам юноши, его вывели из аудитории, где проходила лекция, с применением насилия по требованию самого преподавателя.
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с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.РИА Новости13:16
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Следственный комитет проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту
КП - Санкт-Петербург10:55
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