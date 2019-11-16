с чего всё началось

К главе СК обратился молодой человек, заявивший, что у него был конфликт с лектором. По словам юноши, его вывели из аудитории, где проходила лекция, с применением насилия по требованию самого преподавателя.

СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.

Единоборства Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.

Происшествия Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.

Футбол Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Политика В НАТО предложили пересмотреть политику блока из-за России Оборонный колледж НАТО составил доклад, в котором предлагается изменить политику альянса в связи с изменением природы конфликтов, а также с появлением "гибридных угроз".

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.