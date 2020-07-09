с чего всё началось

Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

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