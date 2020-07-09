Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать90
Светлана Петренко
Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
— Светлана ПетренкоТАСС 02:18
с чего всё началось
«При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», — говорится в сообщении
 на сайте СК.
RT на русском02:26

Подробнее о событии

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала самолетом под конвоем отправили в Москву

Эхо Москвы03:06

СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Известия02:20

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

ТАСС02:18

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

РИА Новости03:46

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Газета.Ru02:32

Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Lenta.ru02:22

Фургала проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям

РЕН ТВ02:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Космос

В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран

Популярная механика вчера в 06:31
1
Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
14
Политика

«Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР

Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.
BFM.ru 04:10
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
2,8K
Происшествия

Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
1
Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста сборной Японии

«Ростов» достиг договоренности с ФК «Токио» о переходе в российский клуб опорного полузащитника сборной Японии Кенто Хасимото.
РБК 04:02
Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
2
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
709
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
110
Авто

Компания Kia представила цены на обновлённый K5 2021 года

Седан KIA Optima шестого поколения, недавно представленный в США под новым именем K5, получил местный ценник.
Автоновости дня вчера в 02:40
11
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
58
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
305
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
390
Экономика

Россияне стали панически запасаться наличными

Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Что происходит 06 июля в 16:04
6
Культура

В Курске появилось граффити с Сергеем Бодровым

В этом году исполняется 20 лет с момента выхода на большие экраны ленты Алексея Балабанова «Брат-2» с Сергеем Бодровым в главной роли.
Kurskcity.ru 03:36
2
Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 07 июля в 11:33
12
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
308
Общество

В России выявили 6509 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:09
Общество

В Тульской области за сутки выявили 64 носителя коронавируса

С начала пандемии, по данным официальной статистики, в регионе коронавирусом заболели 7 312 человек, что составляет 0.5% населения Тульской области.
Тульская пресса 03:39
743
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Общество

Директор «Открытой России» Пивоваров задержан у здания организации

В Москве задержан директор организации "Открытая России" Андрей Пивоваров.
Газета.Ru 04:14
502
Происшествия

Во время пожара в жилом доме Пензы погибли три человека

Вести.Ru 03:47
1
Происшествия

Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
Lenta.ru 02:30
Происшествия

Две женщины скончались от коронавируса в Мурманской области

В Мурманской области скончались два пациента в возрасте 67 и 68 лет с коронавирусом.
Kursk.com 03:37
Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
70
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
43
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
328
Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Газета.Ru вчера в 08:34
110
Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
201
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное