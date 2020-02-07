Общество

BFM.ruBFM.ruСК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

Пользователи установила анонимного автора по бейджу. По мнению расследователей, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку информации об «анестезисте-убийце» организовал и Минздрав Кировской области.
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с чего всё началось

Будучи уверенным, что действует анонимно, анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Начальник госпиталя Александр Розуван в разговоре с Readovka.ru заявил, что не будет проводить внутреннюю проверку, так как информации об этом инциденте лично у него нет. Просим СУ СК РФ по Кировской области проверить информацию, изложенную в материале.
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Медбрат кировского госпиталя заявил о непричастности к анонимному «признанию» в убийствах ветеранов

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Будучи уверенным, что действует анонимно, анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

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Кировские власти проверят информацию об убивающем ветеранов анестезисте

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В Кировской области проверят данные об убийствах пациентов в госпитале

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Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи

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