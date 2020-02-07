Общество

BFM.ruBFM.ruСК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

Пользователи установила анонимного автора по бейджу. По мнению расследователей, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку информации об «анестезисте-убийце» организовал и Минздрав Кировской области.
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с чего всё началось

Будучи уверенным, что действует анонимно, анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Пользователи имиджборда «Двач» сдеанонили анестезиолога, который признался, что умерщвляет пациентов и ему это доставляет удовольствие. О своем «хобби» в стенах больницы мужчина рассказал на одном из форумов 7 февраля.
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Будучи уверенным, что действует анонимно, анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

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Кировское СУ СК подключилось к проверке госпиталя, где якобы убивают ветеранов

Newsler.ru07:29

Кировские власти проверят информацию об убивающем ветеранов анестезисте

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Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

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Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
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В Haas показали изображения новой машины

Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
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Валерий Гаркалин госпитализирован

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В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
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Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
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Загитова упала во время шоу в Цюрихе

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Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
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В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

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Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
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На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году

В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).
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Происшествия

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
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Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе

Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.
Ридус вчера в 19:25
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Огромные круги на льду Байкала объяснили теплыми водоворотами

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Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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