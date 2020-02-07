Общество
BFM.ruСК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте
Пользователи установила анонимного автора по бейджу. По мнению расследователей, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку информации об «анестезисте-убийце» организовал и Минздрав Кировской области.
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с чего всё началось
Пользователи имиджборда «Двач» сдеанонили анестезиолога, который признался, что умерщвляет пациентов и ему это доставляет удовольствие. О своем «хобби» в стенах больницы мужчина рассказал на одном из форумов 7 февраля.Readovka.ru04:28
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Финансы
Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке
Банк России после снижения ключевой ставки ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Автоспорт
В Haas показали изображения новой машины
Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Общество
В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей
«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Политика
Сноуден планирует продлить вид на жительство в России
Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Политика
Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Экономика
На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году
В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Общество
Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Космос
Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе
Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.
Технологии
Огромные круги на льду Байкала объяснили теплыми водоворотами
Ученые раскрыли тайну гигантских «ледяных колец», которые возникают на льду Байкала в зимние месяцы и в начале весны.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.