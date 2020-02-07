Пользователи имиджборда «Двач» сдеанонили анестезиолога, который признался, что умерщвляет пациентов и ему это доставляет удовольствие. О своем «хобби» в стенах больницы мужчина рассказал на одном из форумов 7 февраля.

с чего всё началось

Пользователи установила анонимного автора по бейджу. По мнению расследователей, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку информации об «анестезисте-убийце» организовал и Минздрав Кировской области.

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