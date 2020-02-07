Общество

BFM.ruBFM.ruСК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

Пользователи установила анонимного автора по бейджу. По мнению расследователей, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку информации об «анестезисте-убийце» организовал и Минздрав Кировской области.
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с чего всё началось

Будучи уверенным, что действует анонимно, анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Пользователи имиджборда «Двач» сдеанонили анестезиолога, который признался, что умерщвляет пациентов и ему это доставляет удовольствие. О своем «хобби» в стенах больницы мужчина рассказал на одном из форумов 7 февраля.
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Кировский анестезист ответил на сообщения об «убийстве ветеранов»

РИА Новости10:15

СМИ: медбрат кировской больницы сознался в массовом убийстве ветеранов

Свойкировский.рф07:31

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

RT на русском07:18

Кировские власти проверят информацию об убивающем ветеранов анестезисте

ТАСС07:16

Кировский анестезист заявил, что его оклеветали: стариков не убивал, люблю свою работу

Newsler.ru09:39

Российский медик ответил на сообщения об убийстве ветеранов

Lenta.ru08:38

Будучи уверенным, что действует анонимно, анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Readovka.ru04:28
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Общество

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Учительница объяснила детям правила написания русского мата

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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
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В Воронеже мать выносила ребенка вне матки и успешно родила

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