Общество

News.ruNews.ruСК проверяет информацию о ветеранах Латышского легиона СС

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в рамках расследуемых дел о геноциде во времена Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном легиона СС Висвалдисом Лацисом ряд лиц проверяется на причастность к преступлениям.
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