Общество
News.ruСК проверяет информацию о ветеранах Латышского легиона СС
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в рамках расследуемых дел о геноциде во времена Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном легиона СС Висвалдисом Лацисом ряд лиц проверяется на причастность к преступлениям.
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Латвия знает всех: почему латышские власти будут игнорировать публикацию имен легионеров
Sputnik Латвиявчера в 15:26
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