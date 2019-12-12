Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка. Минздрав России дал соответствующее поручение территориальному подразделению Росздравнадзора, сообщили сегодня в министерстве.
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с чего всё началось
Ранее он опубликовал пост на своей странице в Facebook
, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение, после чего он вызвал скорую.
ТАСС13:18

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Что известно о смерти журналиста Виноградова

RT на русском13:28

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе инъекции неизвестных веществ

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Скорая помощь бросила умирать журналиста

Экспресс газета05:53

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости12:57

Столичные чиновники назвали вероятную причину смерти журналиста Виноградова

Интерфакс11:12

Депздрав Москвы отверг связь смерти журналиста Виноградова с действиями врачей скорой

ТАСС13:18

Памяти Миши Виноградова

Вечерняя Москва04:42
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Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы

ЦСКА обыграл "Эспаньол" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась минимальной победой армейского клуба .
Газета.Ru 17:00
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия 14:08
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Российская газета 09:36
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец 16:14
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Общество

Около 1,5 млн должников по алиментам попали в список невыездных

Около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве из-за невыплаченных алиментов.
Известия 19:23
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Здоровье

ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам

41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Дождь вчера в 08:17
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
РБК 18:41
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Здоровье

Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.
Телеканал 360° 14:26
Биатлон

Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Чемпионат 14:00
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Космос

Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне

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Политика

На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ

Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Экономика сегодня 09:55
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
ТАСС 10:08
Политика

ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
Телеканал 360° 12:30
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Хоккей

«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга

СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
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Технологии

На многих телефонах с 2020 года перестанет работать WhatsApp

Любителям мессенджера WhatsApp сообщили нерадостную весть – с 2020 года он перестанет работать на многих устройствах.
Петербургский дневник 10 декабря в 09:00
Общество

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 22:24
Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

Новогодний бюджет россиян в этом году вырос на 14%.
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«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

Пятый канал 10 декабря в 20:10
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести

Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
RT на русском 10 декабря в 06:06
Футбол

РФС введет рейтинг судей. Он повлияет на назначения и выплаты арбитрам

Рейтинг будет влиять на назначения и выплаты судьям: плохо судишь, значит, получаешь меньше назначений и меньше зарабатываешь.
Sports.ru вчера в 12:59
Космос

Илон Маск отправит коноплю на МКС

SpaceX в 2020 году собирается провести исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на Международной космической станции.
Телеканал 360° 14:38
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