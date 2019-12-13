Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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с чего всё началось
Ранее он опубликовал пост на своей странице в Facebook
, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение, после чего он вызвал скорую.
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