с чего всё началось

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Футбол Определились участники плей-офф Лиги чемпионов Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G, а московский «Локомотив» оказался последним в квартете D. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.

Шоу-бизнес Харламов «отомстит» Асмус за скандальную секс-сцену Популярный российский актер кино и телевидения, юморист, шоумен, певец и телеведущий Гарик Харламов решил "отомстить" своей супруге актрисе Кристине Асмус, которая снялась в провокационной сцене нашумевшей картины "Текст".

Экономика Госдума не дала отменить транспортный налог Напомним, законопроект о полной отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение Госдумой в начале лета прошлого года, тогда как дискуссия по этому вопросу началась с подачи президента еще в 2011 году.

Политика Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.

Футбол Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.

Политика Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Здоровье Сахалинских школьников проверят на наркотики Наркологи и психологи призывают и подростков, и их родителей не бойкотировать профилактические мероприятия.

Общество Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения 26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.

Общество В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

Экономика Редкий металл побил абсолютный рекорд стоимости золота Абсолютный рекорд стоимости золота — 1911,6 доллара — был зарегистрирован в 2011 году, сейчас тройская унция золота стоит 1479,95 доллара.

Политика В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

Общество Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Политика Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».

Кино Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.

Экономика Нацпроекты России подорожают почти на 400 млрд рублей В Минфине заявили, что до 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд руб. больше, передает "Известия".