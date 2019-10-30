Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

Родители воспитанников детского сада №236 в Ярославле прокомментировали в интервью местному порталу 76.ru инцидент с избиением девочки во время дневной прогулки. Видео с нападением, снятое в детском саду, появилось во вторник в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось

Набросились толпой: в садике жестоко избили ребёнка. Видео

В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.
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В детском саду Ярославля воспитателя отстранили от работы после драки малышей

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Новости Ярославля 76.ru11:55
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