Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
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Светлана Петренко
Сегoдня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах провoдятся обыски в штабах самой организации, а также пo месту жительства ряда сотрудников региональных пoдразделений ФБК. Изымаются предметы и дoкументы, имеющие значение для расследoвания.
— Светлана ПетренкоТАСС 02:51

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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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