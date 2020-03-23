с чего всё началось

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Энергетика Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Общество В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.

Общество В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.

Происшествия В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Здоровье Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной Люди с подозрением на диагноз находятся в изоляции. Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остаётся стабильной.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Происшествия На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.

Общество Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.

Здоровье На Украине проверят умерших на коронавирус На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.

Общество Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.

Общество Меркель проверилась на коронавирус Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.

Экономика АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.

Музыка Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг» Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.

Общество Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.