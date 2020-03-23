Коронавирус
РИА НовостиСК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.RT на русском10:13
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СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России
Комсомольская правда10:23
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Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
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Издание wccftech поведало, что новый ноутбук линейки Surface может получить процессор и графику AMD.
Энергетика
Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии
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Общество
В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.
Общество
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Происшествия
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Политика
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Экономика
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«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Общество
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Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Здоровье
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной
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Происшествия
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Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Происшествия
На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Политика
Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Общество
Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
Здоровье
На Украине проверят умерших на коронавирус
На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.
Общество
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Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Экономика
АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором
"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Музыка
Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»
Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Происшествия
Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет
В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Здоровье
О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.