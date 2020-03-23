Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении
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RT на русском10:13

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СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

РИА Новости11:08

СКР начал проверку недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19

Известия10:28

СК начал проверку по появлению недостоверных сведений о числе заболевших COVID-19 в России

ТАСС10:10

СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

РБК10:22

Следственный комитет заинтересовался фейками о коронавирусе

Lenta.ru10:19

СК начал проверку из-за публикаций недостоверных данных о коронавирусе

RT на русском10:13

СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России

Комсомольская правда10:23
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Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Гаджеты

Новый ноутбук Microsoft Surface получит процессор Ryzen 5 4500U

Издание wccftech поведало, что новый ноутбук линейки Surface может получить процессор и графику AMD.
Игромания.ру вчера в 16:54
Энергетика

Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Московский Комсомолец 09:48
Общество

В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.
Ведомости 02:18
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 08:05
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Экономика

Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты

«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
ГЛАС.RU 08:18
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Здоровье

Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной

Люди с подозрением на диагноз находятся в изоляции. Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остаётся стабильной.
Своё ТВ 03:51
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 10:42
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Здоровье

На Украине проверят умерших на коронавирус

На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.
Lenta.ru 10:11
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Общество

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
РБК 11:07
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 09:44
Экономика

АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором

"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Вести.Ru 08:54
Музыка

Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»

Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Народные новости 10:31
Происшествия

Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет

В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
РИА Новости вчера в 06:52
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Здоровье

О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Live24 вчера в 01:54
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