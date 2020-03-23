Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВСК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении
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RT на русском10:13

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В Москве СК начал процессуальную проверку из-за фейков о числе заболевших коронавирусом

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СК пригрозил распространителям фейков о коронавирусе штрафом до 3 млн рублей

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Следственный комитет заинтересовался фейками о коронавирусе

Lenta.ru10:19

СК начал проверку из-за публикаций недостоверных данных о коронавирусе

RT на русском10:13
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

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К Европейскому союзу обратились 17 стран с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавируса, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Спорт

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Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru вчера в 12:42
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В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
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США нацелились на место России в ОПЕК

В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо.
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Интерфакс 06:23
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Evo-rus.com 12:58
Экономика

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RT на русском 10:29
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

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Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Тарантас Ньюс 21 марта в 03:58
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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Интерфакс 03:29
Политика

В Пентагоне рассказали о влиянии коронавируса на боеготовность сил США

Пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 13:36
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Общество

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РИА Новости 06:40
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Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

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Экономика

Ущерб экономике ФРГ от коронавируса может превысить 700 млрд евро

Ущерб немецкой экономике от пандемии нового коронавируса может составить сотни миллиардов евро, такой прогноз дает экономический институт Ifo в исследовании, опубликованном в понедельник.
ПРАЙМ 09:50
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

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РБК 13:45
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Новак обсудит с главами нефтяных компаний ситуацию на рынке

Министр энергетики России Александр Новак проведет сегодня совещание с главами российских нефтяных компаний, на нем будет обсуждаться ситуация на рынке нефти.
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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов предрек России и другим странам нелегкие времена.
Shraibikus News 13:55
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Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Общество

В Италии умерла из-за коронавируса снимавшаяся у Феллини актриса

Итальянская актриса Лючия Бозе скончалась на 90-м году жизни в Мадриде.
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
МИГ-ТВ 02:16
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