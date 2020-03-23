Коронавирус
Деловое.ТВСК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе
Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.RT на русском10:13
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Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Политика
За помощью в связи с коронавирусом к ЕС обратились 17 стран
К Европейскому союзу обратились 17 стран с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавируса, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Происшествия
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную
В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Энергетика
США нацелились на место России в ОПЕК
В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам
Контактировавших с больными пациентами специальные службы отследят по телефонам. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Политика
В Пентагоне рассказали о влиянии коронавируса на боеготовность сил США
Пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня
Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Экономика
Ущерб экономике ФРГ от коронавируса может превысить 700 млрд евро
Ущерб немецкой экономике от пандемии нового коронавируса может составить сотни миллиардов евро, такой прогноз дает экономический институт Ifo в исследовании, опубликованном в понедельник.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Энергетика
Новак обсудит с главами нефтяных компаний ситуацию на рынке
Министр энергетики России Александр Новак проведет сегодня совещание с главами российских нефтяных компаний, на нем будет обсуждаться ситуация на рынке нефти.
Экономика
Экономист предрек России глобальную депрессию
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов предрек России и другим странам нелегкие времена.
Общество
В Италии умерла из-за коронавируса снимавшаяся у Феллини актриса
Итальянская актриса Лючия Бозе скончалась на 90-м году жизни в Мадриде.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести
Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».