с чего всё началось

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».

Происшествия Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Спорт Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.

Энергетика США нацелились на место России в ОПЕК В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Политика В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Общество Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Экономика Ущерб экономике ФРГ от коронавируса может превысить 700 млрд евро Ущерб немецкой экономике от пандемии нового коронавируса может составить сотни миллиардов евро, такой прогноз дает экономический институт Ifo в исследовании, опубликованном в понедельник.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Энергетика Новак обсудит с главами нефтяных компаний ситуацию на рынке Министр энергетики России Александр Новак проведет сегодня совещание с главами российских нефтяных компаний, на нем будет обсуждаться ситуация на рынке нефти.

Экономика Экономист предрек России глобальную депрессию Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов предрек России и другим странам нелегкие времена.